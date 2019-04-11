الوطنية للنفط تدين الهجوم على موقع شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي في طرابلس

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أدان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط القصف الذي استهدف مقرّ شركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي التابعة للمؤسسة و المجمع السكني المحيط بها بمنطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس.

وأضاف مجلس الإدارة أن الغارة الجوية تسببت في انهيار أحد جدران مبنى المقر الرئيسي، وحرق ست وحدات سكنية خاصّة بالموظفين الأجانب.

وأشار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن رجال الإطفاء بالمنطقة لم يتمكنوا من الوصول إلى الموقع، لكن أعضاء وحدة الأمن والسلامة الصناعية التابعة للشركة تمكنوا من إخماد الحريق قبل أن يصل إلى المكاتب والمحلات التجارية والسيارات المجاورة.

وأكد مجلس الإدارة أنّ القصف لم يسفر عن أي إصابات، حيث كان قد طُلب من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها البقاء في منازلهم، نظرا لتردّي الأوضاع الأمنية في طرابلس وضواحيها، مع الاكتفاء بوجود الموظفين الأساسيين فقط.