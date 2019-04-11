وصول كمية من خام جواز السفر إلى فرع جوازات المنطقة الشرقية

وصول كمية من خام جواز السفر إلى فرع جوازات المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24- خاص

أكد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي إن كمية من خام جواز السفر وصلت مطار البريقة فجر اليوم الخميس وتم البدء في طباعة بعض الجوازات للحالات المستعجلة.

وأضاف العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الكمية وصلت على متن طائرة تابعة لمؤسسة النفط من مطار معيتيقة لغرض سد احتياجات الأغراض المستعجلة والحالات الحرجة.

وأوضح معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية أنه تم تكليف دوريات تابعة للتفتيش والمتابعة باستلام وحماية الجوازات حتى وصولها وتسليمها لفرع المنطقة الشرقية

الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد فتحي غريبة أصدر قرارًا بإيقاف التصوير لغرض الحصول على جواز السفر إلا للحالات المستعجلة لخلل في النظام بعد أن فتحت فروع الجوازات التصوير للمواطنين لمدة أسبوع وسبب ذلك في موجة غضب من المواطنين.