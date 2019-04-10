الإعلام الحربي يؤكد العثور على قوائم لشراء ذمم لمقاتلين ومجموعة مسلحة تقتحم مركزي طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت شعبة الإعلام الحربي اقتحام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اليوم الأربعاء لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأهابت القوات المسلحة شباب المناطق المحيطة بمقر المصرف بتوخي الحذر من هذه المجموعات وردعها للحفاظ على أموال وقوت كل الليبيين.

كما عثرت القوات المسلحة مساء اليوم الأربعاء، على مستندات خطيرة في معسكر اليرموك بمنطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وأوضحت شعبة الاعلام الحربي، إنه تم العثور على قوائم شراء ذمم المقاتلين بالميليشيات المسلحة في سيارة الإرهابي “محمد دمونة” التي صودرت في الاشتباكات مع قوات الجيش في طرابلس، قائلة “أموال الليبيين تدفع لأجل إدخال ابنائنا في أتون حرب خاسرة أمام جيش مدرب ومنظم لا ولاء له سوى لله ثم للوطن”.