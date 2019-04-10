بينهم آمر سرية في مليشيا ثوار طرابلس…قتلى قوات حكومة الوفاق

بينهم آمر سرية في مليشيا ثوار طرابلس…قتلى قوات حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن القيادي المليشياوي عثمان حمزة آمر سرية الفرقة الأولى لدى مليشيا ثوار طرابلس من مدينة طرابلس قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع طرابلس .

وأفاد المصدر أن المليشياوي مؤيد بدر الشماخي من منطقة كشلاف قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس .

وأشار إلى أن المليشياوي مؤيد مسعود الحداد الشهير “مؤيد روما” ومن مدينة طرابلس تابع مليشيا ثوار طرابلس قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس.

ولفت المصدر إلى أن المليشياوي وسام عبدالناصر عمر المصراتي الشهير “الوس” من مدينة طرابلس وتابع مليشيا ثوار طرابلس قتل في محور عين زارة طرابلس.

وأفاد أن المليشياوي طاهر فطوح الشعلالي الشهير “فطوح” وتابع سرية “الشهيد خليل المصراتي” ومن مدينة الزاوية، خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس.

وأوضح المصدر أن المليشياوي محمد إبراهيم محمد كرازة من مدينة طرابلس قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور المطار طرابلس.

وأضاف أن المليشياوي عبدالفتاح بلحاج البشير الككلي من مدينة طرابلس قتل خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور المطار – طرابلس.