“السراج” يعلن اللجوء إلى الجنائية الدولية لتقديم لفات متكاملة بجرائم الحرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مساء اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن “بنسودة خلال المكالمة أعربت عن آسفها لاشتباكات طرابلس، وأكدت إن المحكمة الجنائية الدولية لن تتهاون ولن تتردد في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لتعريفات القانون الدولي”.

وأوضح المكتب الإعلامي أن” السراج أكد الأجهزة القضائية الليبية ستقدم للمحكمة ملفات متكاملة بجرائم الحرب وانتهاكات القانون وأسماء وصفات الأفراد المتهمين بارتكابها”.