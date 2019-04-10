آغا يبدي رأيه حول إيقاف منظومة المقاصة الإلكترونية من قبل مركزي طرابلس

آغا يبدي رأيه حول إيقاف منظومة المقاصة الإلكترونية من قبل مركزي طرابلس

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إن الإجراء الذي اتخذه مركزي طرابلس بخصوص إيقاف منظومة المقاصة الإلكترونية فور قيام العمليات العسكرية المتعلقة بتحرير طرابلس هو احترازي وأمني.

وأوضح آغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اتخاذ هذا الإجراء حتى لايتم التلاعب بهذه المنظومة في حال عدم استطاعة الموظفين للوصول إلى المصارف في طرابلس.

وتابع رئيس اللجنة :”طبعا التلاعب سيكون من خارج مدينة طرابلس لضعاف النفوس، وتعمدت عدم الشرح بشكل مفصل وذلك لعدم صلاحية نشرها”.

وختم آغا قائلا :”الإجراءات التي تمت من قبل المركزي طرابلس سليمة وستتحول جميع الصكوك إلى غرفة المقاصة العادية”.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس أعلن اليومين الماضيين إيقاف العمل بالمقاصة الإلكترونية عن كافة المصارف.