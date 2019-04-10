التويجر يصف الجيش الليبي بالمرتزقة و المأجورين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصف نائب رئيس التجمع الوطني عيسي التويجر قوات الجش التابعة للمشير خليفة حفتر ببقايا فلول مليشيات القذافي وقادة نظامه، بالإضافة إلى الشباب والاطفال المأجورين والمرتزقة، لافتًا إلى أنه تم رصد بعض منهم وتم التعرف عليهم .

وأوضح التويجر – عبر صفحته الخاصة على فيسبوك – أنه تم أمس القبض على أحد هؤلاء القادة خلال المعارك الجارية في طرابلس، حسب وصفه .

وذكر أن قوات حفتر لو تمكنت من دخول طرابلس فسيعيثون فيها فسادًا وانتقامًا .. وسيملئون شوارعها بالجثث كما فعلوا في مدينة بنغازي .

وأضاف التويجر – الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية السابقة – أن حفتر لن يستطيع منع قواته من العبث في طرابلس وقتل الناس، وإن أراد ذلك ربما ينقلبون عليه وعلى أولاده بعد أن يمنحهم الغطاء لتحقيق أهدافهم فهو مجرد خائن وجرذ، حسب قوله .

يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قال إن طرابلس “مختطفة” من قبل الإرهابيين، الذين لم يعودوا يمتلكون من قوة سوى بث السموم والأخبار الزائفة.

وفنّد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أكاذيب الإرهابيين، الذين يحاولون التغطية على هزائمهم من خلال نشر أخبار كاذبة ومفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل إعلام عالمية.

وكشف المتحدث، أن معركة “طوفان الكرامة” هي ضد الإرهاب والإرهابيين الذين يتمتعون باتصالات مع جهات خارجية.

وأضاف: “معركة طرابلس هي ضد تنظيم القاعدة الإرهابي الذي جعل العاصمة تدار خارج الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم. مهمتنا هي حماية المدنيين من الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وكشف المسماري عن ارتباطات وصلات مشبوهة بين المجلس الرئاسي وتنظيمات إرهابية، وتحريضه لمواطني مصراتة للمشاركة في معركة طرابلس، مشيرا إلى أن المزيد من الأدلة حول هذا التواصل سينكشف في الأيام القادمة مع تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في المدينة.