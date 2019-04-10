القوات المسلحة تسقط طائرة حربية نوع L39 تابعة لحكومة الوفاق

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أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء أن الكتيبة 166 تمكنت من إسقاط طائرة حربية نوع  L39 تابعة لسلاح جو حكومة الوفاق.

وأكدت الشعبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الطائرة انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية وكانت قادمة باتجاه طرابلس.

والطائرة التي تم إسقاطها هي نفسها التي قامت بقصف منطقة العزيزية وبن غشير والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة عثرت بالقرب من معسكر اليرموك في منطقة خلة الفرجان على وثائق خطيرة وقوائم شراء ذمم المقاتلين بالميليشيات المسلحة في سيارة الإرهابي محمد دمونة التي صودرت في الاشتباكات.

وذكرت الشعبة أن هذه الوثائق تثبت أن أموال الليبيين تدفع لأجل إدخال أبنائنا في أتون حرب خاسرة أمام جيش مدرب ومنظم.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة صورًا لسيارة عسكرية تم استردادها من قبل القوات المسلحة ومكان تمركزها.

 

 

 

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