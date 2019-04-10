ظهور عناصر إرهابية مطلوبة للقضاء تقاتل مع قوات الوفاق في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

رصد الجيش الإلكتروني التابع للقوات المسلحة منشورات لبعض العناصر الإرهابية التابعة لمجلس شوري بنغازي الإرهابي وهم يقاتلون في مدينة طرابلس مع قوات الوفاق، والمطلوبين في العديد من الجرائم الإرهابية ضد القوات المسلحة .

فقد نشر الإرهابي المدعو “محمد غباقه” صورة منذ أيام توضح مشاركته في معارك طرابلس ضد القوات المسلحة رفقة الإرهابي ” قوقي أوريث “، التابعين للجماعات الإرهابية الفارة من معارك القتال في بنغازي .

يذكر بأن المدعو “غباقه” هو أحد مقاتلي شورى بنغازي وسبق له وأن شارك في معارك قاريونس وقنفودة ووسط البلاد قبل أن يفّر خارج المدينة باتجاه مدينة مصراتة .

يشار إلى أن الإرهابي “غباقه” من مدينة بنغازي وهو شقيق الداعية والقيادي بتنظيم الأخوان المسلمين وترأس مكتبهم في مدينة بنغازي لفترة وهو “عبد الوهاب غباقه ” والذي قتل في معارك ضد القوات المسلحة بمحور قاريونس عام 2014 .

والإرهابي الثاني وهو من ضمن المشاركين في معركة طرابلس ضد القوات المسلحة هو ” قوقي أوريث ” من سكان الليثي وهو أحد مقاتلي كتيبة شهداء البريقة التابعة لدرع ليبيا 2 وهو أحد المقربين من الإرهابي ” محمد العريبي” الملقب بــ “بوكا” وظهر في معارك بنغازي في صورة بجانب “العريبي” .

وكان المدعو الإرهابي “طاهر الطلحي ” نشر قبل يومين عبر حسابه على فيسبوك صور خاصة توضح دخول قوة تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي إلى طرابلس للمشاركة في القتال ضد القوات المسلحة .

والطلحي – من سكان سوق الحوت في مدينة بنغازي – وهو أحد أفراد سرية “أبو بكر الصديق الإرهابية” التابعة لدرع ليبيا 1، التي كان يقودها الإرهابي “وسام بن حميد” .

يذكر إن الطلحي قد شارك في معارك بنينا، ومعركة معسكر الصاعقة، ومعارك سوق الحوت قبل أن يترك رفاقه ويهرب خارج بنغازي عام 2016 .

الجدير بالذكر أن طاهر الطلحي هو شقيق “نور الدين الطلحي ” والذي يعتبر من أبرز مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، والذي قتل عام 2017 بمحور سوق الحوت، كذلك هو شقيق “محمود الطلحي” والذي قتل عام 2016 في معارك قصور الضيافة في طرابلس .