نصية يرد على منتقديه بخصوص بيان 49 نائبًا ويؤكد: الحرب فشل للسياسة والسياسيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

فالحرب دماء وأشلاء وتهجير وأحقاد وبيئة مناسبة للإرهاب والتطرف، وأنا رجل سياسي واعتبر الحرب فشل للسياسة والسياسيين لذلك يجب علي أن ابحث دائما عن الحلول التي تحقن الدماء حتى في أحلك الظروف، هكذا دافع النائب عبدالسلام نصية عن نفسه لورود اسمه من ضمن 49 نائبًا الموقعين على بيان أدان وقوع الحرب في العاصمة طرابلس.

وقال نصية عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” – إن ما حدث من شرخ اجتماعي وحروب سابقة في المنطقة الغربية خلف أحقاد وأضغان وخلافات، وبالتالي أي حرب جديدة فيها تكون أثارها السلبية كبيرة فالانقسامات بين داخل المدن والقبائل كبيره جدا.

وأكد نصية أن موقفه لم ولن يتغير من استعادة الدولة وتوحيد مؤسساتها والمحافظة عليها سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمنية والدفاع عن ذلك من خلال عملهم السياسي.

وأضاف “عملت لمدة سنتين رئيس للجنة الحوار وحاولت بكل الطرق والوسائل، قدمنا المبادرات والاقتراحات، عقدنا اللقاءات مع كل الأطراف، من أجل أن نصل إلى حل نستعيد فيه الدولة بدون إراقة أي قطرة دم ولم نتنازل عن استعادة الدولة بكل مؤسساتها والمحافظة عليها ومازلت اعمل على ذلك ولن أتوقف حتى في ظل صوت المدافع”.

ورفض عضو مجلس النواب، عن كل المزايدات خاصة من تجار الأزمات أو دعاة الفوضى، قائلًا :”كتبت هذه الكلمات وصوت المدافع لم ينخفض حتى لا يعتقد المزايدون اليوم بأننا ننتظر نتيجة ما، وهدفنا استعادة الدولة وإيقاف التدخل الخارجي وحقن دماء الليبيين” .

وكان قد أدان عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان لهم ما وصفوه بـ”اقتحام العاصمة والمدن المحيطة بها بقوة السلاح”، داعين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وعودة القوة المهاجمة إلى مقراتها وثكناتها التي انطلقت منها.

ولاقى البيان الذي وقع عليه 49 نائبًا ردود فعل واسعة من قبل المواطنين الذي استغرب بعضهم من كون النائب عن مدينة الزنتان عبدالسلام نصية من ضمن الموقعين على بيان لا يدعم حرب الجيش الليبي ضد الإرهاب.

الجدير بالذكر أن العاصمة طرابلس تشهد مواجهات مسلحة عقب دخول قوات الجيش الليبي للسيطرة على مناطقها وفرض الأمن بداخلها ودحر المليشيات المسلحة.