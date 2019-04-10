سيّالة يناشد المجتمع الدولي لإيقاف قوّات الجيش اللّيبي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد وزير الخارجيّة بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيّالة”، أنّ ما وصفه بـ”العدوان” على العاصمة طرابلس، رغم الجهود الّتي بذلتها حكومة الوفاق بتمسكها بالمسارالسّلمي، سيترتب عليه العديد من الآثار السّلبية السّيئة، وزيادة معاناة ومآسي السّكان المدنيين، وتدمير البنية التّحتية .

وجاء ذلك، خلال رسالة وجهها “سيالة” لرئيس مجلس الأمن الدولي “كرسيتوف هيوسغن” والتي أشار خلالها، إلى أن قصف مطار معيتيقة الدولي، نتج عنه إرهاب وترويع المواطنين وتضرر منشآت المطار، منوهًا إلى أن تجنيد الأطفال، والزج بهم في المعارك الدائرة يعد مخالفة صريحة وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي .

وطالب “سيالة”، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته التاريخية، واتخاذ التدابير الفورية لوقف ما وصفه بـ”العدوان” وردع مرتكبيه، وفرض العودة للمسار السلمي، لحلّ الأزمة الليبيّة .