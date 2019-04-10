مدير ميناء الحريقة: التلوث على شواطئ طبرق ناتج عن مرور النواقل بالمياه الدولية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند مدير عمليات ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق رجب سحنون، ما جاء في تقرير الإصحاح البيئي حول بعض حالات التلوث على شواطئ طبرق الشمالية وانتشار الغازات من النواقل .

وأكد سحنون لـ”أخبار ليبيا 24″، أن حالات التلوث التي طالت شواطئ طبرق الشمالية تأتي من قبل النواقل المارة بالمياه الدولية، وهذا لا يقع ضمن مسؤولية شركة الخليج التي ساهمت في إزالته حفاظًا على شواطئ المدينة.

وأشار سحنون، إلى أن ما يشاع عن انبعاث غازات من النواقل الراسية على رصيف ميناء الحريقة غير صحيح، لأن الشركة من أولوياتها الحفاظ على البيئة .

وبين أن الزيت الخام المنتج والمصدر من قبل الميناء خالي من غاز الكبريت المسبب للرائحة، والشركة تمنع دخول أي ناقلة يوجد في خزانتها رائحة الكبريت من شحنة سابقة، مضيفًا “لدينا مشروع قائم حاليًا يمنع تسرب أي غازات مهما كان نوعها إلى خارج الناقلة”.

يشار إلى أن مكتب الإصحاح البيئي بطبرق خاطب إدارة ميناء الحريقة بتحميلها عدد من حالات التلوث على شواطئ طبرق وانتشار الغازات بالمدينة أثناء شحن النواقل.