استشاري ألماني في طب وجراحة العيون يجري عمليات في بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر استشاري طب وجراحة العيون الألماني كريس ماير، بالكشف على عدد من الحالات في عيادة الكيش المجمعة واختيار الحالات الصعبة لإجراء العمليات الجراحية لها في مركز بنغازي الطبي، وذلك وفق سياسة لجنة التوطين والعلاج في الداخل.

وقال رئيس اللجنة المركزية لتوطين العلاج في مركز بنغازي الطبي، أنور جبريل :”تم استدعاء الاستشاري الألماني الاختصاصي بمستشفى شاريتيه بمدينة برلين المتخصص في الجفون ومحجر العين لعلاج حالات كان من المفترض سفرها إلى الخارج للعلاج وذلك وفقًا لسياسة توطين العلاج في الداخل”.

وأضاف جبريل “أجرينا الاتفاق مع الطبيب الألماني وقمنا يوم الثلاثاء، بالكشف على عدد 28 حالة كانت محالة للجنة المركزية للعلاج في الخارج، وتم اختيار عدد 8 حالات لإجراء عمليات جراحية لها في مركز بنغازي الطبي بعد إجراء الفحوصات داخل عيادة الكيش المجمعة”.

من جانبه، أفاد مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر، بقيام الطبيب الألماني الزائر كريس ماير، رفقة الطاقم الطبي، بإجراء أول عملية لامرأة تعاني ضيق في محجر العين وضمور كامل في العين نتيجة حادث منذ عدة سنوات، كما تم إجراء عملية أخرى لفتاة تعاني قطع في القناة الدمعية نتيجة حادث سير، وتم خلالها معالجة القناة الدمعية وزرع أنبوب داخلها .

وقال قويدر إن الطبيب الألماني كريس ماير المتخصص في المياه البيضاء والزرقاء والجراحات التجميلية في العيون أكد أنه لن يغادر مدينة بنغازي قبل الانتهاء من الكشف وإجراء العمليات الجراحية لكافة الحالات الموجودة في قائمة لجنة التوطين.