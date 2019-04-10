مخلفات الإرهاب تحصد المزيد من الأرواح .. تعرف على قتلى انفجار القوارشة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حتى بعد أن قُضي عليه ودُحرت أفكاره، لازالت ما خلفته التنظيمات الإرهابية وراءها من متفجرات تحصد أرواح جدد لأولئك الذين زرعوا الحياة بانتشال الألغام والبقايا المتفجرة لتفكيكها والتخلص منها.

فبعد دعوات عدة من قبل المدنيين ومؤسسات المجتمع المدني لنزعها والتخلص منها بطرق آمنة لا تلحق الضرر بالمواطنين، هاهي متفجرات الإرهاب تزيد من عدد ضحاياهم بانفجار سيارة تقلهن للتخلص منهن.

حيثً أكد مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي وقوع تفجير بمنطقة القوارشة نتيجة اصطدام سيارة مدنية بسيارة أخرى تابعة الهندسة العسكرية تحمل بعض من مخلفات الحرب، وذلك بعد الانتهاء من مهمة عمل تفكيك ألغام بالمنطقة.

وأوضح المكتب أن الحادث أسفر عن وقوع قتلى من الهندسة العسكرية وهم : “فارس بوبكر اخريبيش نجم، وأحمد محمد سعيد الفرجاني”، ومحمد اسميح سالم، وإصابة عميد ونيس إبراهيم بوالعويلة.

ونفى مكتب الإعلام، الأنباء المتداولة بخصوص وقوع انفجار بسيارة مفخخة في منطقة القوارشة غرب بنغازي .

من جهته، أفاد مصدر عسكري لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن هذه المخلفات التي انفجرت جرى تجميعها بالتعاون مع مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، موضحًا أن الكمية المعتاد نقلها بين نص طن إلى طنين في كل عملية ويتم التخلص منها بتفجيرها بعيدا عن مدينة بنغازي.

الجدير بالذكر أن ما خلفه الإرهاب وراءه عقب إعلان الحرب عليه في مدينة بنغازي من ألغام حصد العديد من أرواح أفراد صنف الهندسة العسكرية الذين سعوا دائما لتفكيكها، إضافة إلى المدنيين الذين وجدوها في منازلهم وشوارعهم.