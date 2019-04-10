توزع على آمري قوات حكومة الوفاق مباشرة …الرئاسي يصرف نصف مليار نقدا

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قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، إن نصف مليار نقدا ستصرف مباشرة من مبنى مصرف المركزي بطريق الشط وستوزع على آمري القوات التابعة لحكومة الوفاق بدون أي ضوابط رقابية.

وأضاف آغا أن هذا الأمر يأتي تأكيداً لما نشره أمس حول اجتماعات الكبير مع المشري والسراج حول صرف 2 مليار دينار، لافتا إلى أن مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي وجه كتابًا لمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية بالخصوص وتم تسليم الخطاب بشأن صرف المبلغ المذكور”.

وأشار رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير عقد اجتماعات مكوكية في نفس اليوم، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتساءل آغا – متهكمًا – :”هل محور الاجتماع كان لمناقشة البدء في صرف الترتيبات المالية على وجه السرعة للباب الأول وخصوصا مرتبات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والتي تقدر بسبعة مليار وسبعمائة مليون دينار ليبي”.

وتابع في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك” :”لا أعرف هل تم مناقشة صرفها “كاش” من المركزي مباشرة، عموما الباب كان مقفلًا وكاتمًا للصوت ولَم نسمع” .

وكان رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” عقد اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصّديق الكبير في مقرّ المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع ــ الذي عقد الأحد ــ مناقشة سبل توفير الاحتياجات الضّروريّة في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وأيضا تدارك الآثار السلبية لما تشهده بعض المدن الليبية من عدوان على الجانب الاقتصادي والمالي.

وبحث الاجتماع، آليات تنفيذ بنود الترتيبات المالية المعتمدة، لكل قطاعات الدولة وعلى كامل تراب الوطن والملاحظات التي أبديت بشأنها.

واستعرض الطرفان، متابعة ما تم تنفيذه من برنامج حوالات أرباب الأسر، وتنسيق الجهود لضمان اضطلاع القطاع المصرفي، بمهامه واستمراره في تقديم خدماته للمواطنين في ظل هذه الظروف .