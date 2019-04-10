مقتل شخصين وإصابة آخر…مخلفات الحرب ضد الإرهاب تحصد مزيدًا من الأرواح في بنغازي

مقتل شخصين وإصابة آخر…مخلفات الحرب ضد الإرهاب تحصد مزيدًا من الأرواح في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

مخلفات الإرهاب مازالت تحصد الأرواح في بنغازي، طالت حتى من يحاول نزعها وتفكيكها والتخلص منها لإنقاذ أرواح المدنيين.

مؤسسات مدنية وعسكرية تنادت من أجل تفكيك هذه المخلفات والتخلص منها فتنظيم داعش والجماعات الموالية له يعرفون أنهم منبوذون وسيتم القضاء عليهم لذلك زرعوا خلفهم ألغام الموت التي لا تفرق بين مدني أو عسكري طفل أو شيخ أو امرأة فقط الدمار والموت.

قتل شخصان وأصيب آخر خلال انفجار سيارة اليوم الأربعاء في منطقة القوارشة بسبب حادث سير غرب بنغازي كانت تحمل مخلفات للحرب لغرض التخلص منها.

وذكر مصدر مطلع أن العميد ونيس بوالعويلة أصيب جراء الانفجار ونقل على إثره إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنهم جميعًا تابعين للكتيبة 120 عمليات خاصة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تجميع هذه المخلفات بالتعاون مع مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب ، موضحًا أن الكمية المعتاد نقلها بين نص طن إلى طنين في كل عملية حيث يتم تفجيرها بعيدا عن مدينة بنغازي.

وكانت مدينة بنغازي شهد حربًا شرسة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية طيلة ثلاث أعوام تقريبًا شهدت خلالها المدينة دمارًا في مبانيها وبنيتها التحتية وخلفت قذائف وصواريخ وألغامًا ومفخخات لم تنفجر.