مؤسسة النفط تؤكد البقاء على الحياد والاستمرار في إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24 – خاص

شدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على حياد قطاع النفط والمؤسسة باعتبارها جهاز تقني واقتصادي، مؤكدًا على ضرورة البقاء بمنأى عن كلّ النزاعات السياسية والعسكريّة .

وأشار صنع الله، إلى أن الهدف الوحيد للمؤسسة الوطنية للنفط هو ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير بيئة عمل آمنة للدفع بعجلة التنمية الوطنية.

وقال صنع الله، “إنّ استمرار عمليات الانتاج أمر حيوي بالنسبة لمستقبل ليبيا واقتصادها، كما أننا لن ندخر جهداً لحماية جميع موظفي القطاع وضمان عدم تعرّضهم لأي ضرر كان”.

وعقد صنع الله، يوم الإثنين، بمقر المؤسسة بطرابلس، اجتماعا مع الشركات العاملة في قطاع النفط في ليبيا، وذلك لمناقشة مسألتي الأمن والسلامة في كافّة الحقول والموانئ والمنشآت النفطية، إضافة إلى مقرّات الشركات.

وتطرق الاجتماع، إلى مختلف التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية الإنتاج وسلامة العاملين، خصوصا في ظلّ الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد في الوقت الرّاهن.