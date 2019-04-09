جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ليبيا غدا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ حول ليبيا غدا الأربعاء.

وشدد رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الألماني كريستوف هويسجن على “عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن الوضع بات “مأساويًا”.

وقال هويسجن، في تصريحات للصحفيين بنيويورك، اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأممي غسان سلامة ما زال يقيم الموقف هناك ونحن في انتظار الطريقة التي ستتطور بها الأمور.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتي صرمان وغريان .