السيطرة على سجن الرويمي ومعسكر اللواء الرابع…القوات المسلحة تتقدم في طرابلس

السيطرة على سجن الرويمي ومعسكر اللواء الرابع…القوات المسلحة تتقدم في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مسؤول المركز الإعلامي اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش اليوم الثلاثاء سيطرة القوات المسلحة على سجن الرويمي في ضاحية عين زارة جنوب شرق طرابلس.

وأضاف الخرطوش عبر صفحة المركز الإعلامي للواء على موقع التواصل الاجتماعي أن اللواء 106 مجحفل والكتيبة 166 مشاة يسيطران على معسكر اللواء الرابع بالكامل.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة باتجاه وسط العاصمة طرابلس.

وأضافت الشعبة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من أسر مقاتلين وغنم عدد من الآليات والعتاد الخاصة بالمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فرت تحت وطأة نيران القوات المسلحة، لافتة إلى أنها تتحفظ على ذكر أماكن التقدم والتمركزات الجديدة ضمانا لسلامتهم.

يشار إلى أن القوات العربية الليبية المسلحة تخوض اشتباكات مسلحة على تخوم العاصمة طرابلس لتحريرها من المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية تحرير العاصمة.