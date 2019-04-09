المسماري : هناك تحالفات خطيرة بين قوات الوفاق والجماعات المتطرفة فى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن الحرب على قوات الوفاق والإرهاب فى طرابلس، كشفت لنا عن حجم المؤامرة التي كانت تستهدف توطين الإرهابيين في ليبيا.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن معركة الجيش تعد معركة وطن كامل، لافتًا إلى أن “هناك مخطط كبير وخطير تقودها دول ومنظمات إرهابية لفرض سيطرتها على ثروات الشعب الليبي “.

وأضاف “المسمارى”، أن السراج لا يملك من أمره شئ، وأن التنظيمات الإرهابية هي التي تتحكم الآن، مضيفًا المعركة الآن ليست في يد السراج، هو استخدم لتضليل الرأي العام المحلى والدولى وجعل من نفسه مطية لهؤلاء الإرهابيين .. اليوم سيجنى هذا التأييد الأعمى لكتائب الإرهاب”.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن هناك تحالفات خطيرة فى طرابلس، بين جماعات إرهابية متطرفة وخطيرة جداً من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان، موضحًا أن الإخوان المسلمين بقيادة على الصلابى، تحالفوا مع الإخوان فى تركيا والقاعدة وداعش، ويعملون الآن على نشر الخراب والدمار ومواجهة الجيش الوطنى”.