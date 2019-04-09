ضبط عصابة سطو تتكون من ثلاث أشخاص بمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت وحــدة التحــريات العــامة من ضبط تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص يمتهن السطو بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري أن هذا التشكيل متهم في سرقة مبلغ “40” ألف دينار ليبي، و”12″ ألف دولار، و”3″ لاف يورو، وجواز سفر دبلوماسي، وبعض المجوهرات وساعة يد ثمينة .

وأوضح المسماري أنه تم ضبط مع التشكيل الكثير من المسروقات الأخرى من هواتف محمولة ونقود بالإكراه من بعض العمالة الوافدة في المدينة .

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أنه بعد الاستدلال والتحقيق مع الجناة اعترفوا بما نسب إليهم، وكما اعترفوا أيضًا بقيامهم بعملية سطو أخرى لمنازل وبعض السيارات داخل المدينة، منوهًا إلى أنه تم إحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود وحدة التحريات العامة فى التصدى الحاسم لكافة الخرجين عن القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية .