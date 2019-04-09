السراج يكلف باشاغا بالقبض على مؤيدي القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد صباح اليوم الثلاثاء مجلس وزراء الوفاق بحضور رئيس المجلس فائز السراج بصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” اجتماعاً طارئاً بحضور أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وحمد عماري زايد، وأحمد حمزة، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

واستعرض الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية وتداعيات ما وصفه بـ” الاعتداء الذي تتعرض له طرابلس، وعدد من المدن من قبل القوات المعتدية – قوات المشير حفتر ” .

وبحث الاجتماع تلبية احتياجات ومطالب من اضطروا للنزوح من مواقع المعارك وجميع المتضررين بمختلف المناطق، وتقديم الخدمات الضرورية التي تشمل مستلزمات العلاج والإسعاف، والتنسيق بالخصوص مع البلديات والتواصل مع جميع المؤسسات المعنية.

على صعيد آخر، أصدر السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” تعليماته لعضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق باشاغا بالمداهمة والقبض على من وصفغهم بـ”الخلايا النائمة في طرابلس” لتقديمهم إلى العدالة في إشارة منه إلى مؤيدي القوات المسلحة في طرابلس.

وكلف السراج مدعيه العسكري بإعداد مذكرات قبض بحق من وصفهم بـ”المتورطين في الهجوم على العاصمة طرابلس“، كما كلف وزارات مالية وداخلية ودفاع الوفاق بمراجعة قوائم مرتبات المنتسبين لمن وصفهم بـ” القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لإيقافها.