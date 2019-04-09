سلامة يعلن عن تأجيل “الملتقى الوطني” إلى أجل غير مسمى

سلامة يعلن عن تأجيل “الملتقى الوطني” إلى أجل غير مسمى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، الثلاثاء، إرجاء “الملتقى الوطني” بين الأطراف الليبية الذي كان من المرتقب عقده بغدامس في الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من أبريل الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن الملتقى الوطني للأطراف الليبية جرى تأجيله بسبب المعارك الجارية جنوب طرابلس .

وقال سلامة: “لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرَب والغارات تُشَنّ”، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي “وبأسرع وقت ممكن”.

وأطلق الجيش الليبي قبل أيام عملية “طوفان الكرامة” بهدف تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية، فيما حاولت طائرات تابعة لحكومة الوفاق استهداف قوات للجيش في محاور القتال.