معلنًا التحاقه بقوات الوفاق في طرابلس…من هو الإرهابي “مسعود مزارع”

أخبار ليبيا24

أعلن الإرهابي الهارب من مدينة بنغازي المدعو مسعود العقوري الشهير بـ “مسعود مزارع” التحاقه رفقة عدد من الإرهابيين الآخرين التابعين لشورى بنغازي الإرهابي بمليشيات طرابلس والمشاركة في المواجهات ضد القوات المسلحة.

وقال مصدر مطلع إن “مسعود” من مواليد 1986 ومن سكان شارع “فياتورينو” بنغازي، وشارك في فبراير 2011 وكان من ضمن كتيبة ( شهداء ليبيا الحرة) ومنها التحق بدرع ليبيا 1 عند تأسيسه خلال العام 2012 تحت إمرة وسام بن حميد.

وأضاف المصدر أن “مزارع” أصبح من ضمن سريه ” أبوبكر الصديق ” التابعة للدرع 1 بإمرة الإرهابي الفار (محمد جمعة الصلابي) الشهير “جريو” مواليد 1984 والتي مقرها بمقر جهاز الأمن الداخلي في منطقة سوق الحوت بنغازي.

وأوضح المصدر أن “مسعود” مقرب جدا من الإرهابي “جريو” والذي أصيب إصابة بالغة مما أدى إلى البتر على مستوى الأصابع في اليد اليسرى وإصابة في العين اليسرى نهاية العام 2015 أثناء المواجهات مع القوات المسلحة الليبيه في منطقه سوق الحوت – بنغازي.

وأكد المصدر أن “مسعود مزارع” شارك في الهجوم الذي وقع على الميناء البحري – بنغازي خلال العام 2013 والذي كان قائد الهجوم “محمد جريو” بسبب احتجاز شحنة مخدرات ومطالبتهم بالإفراج عنها بالقوة.

ولفت المصدر إلى أن الإرهابي “مسعود” التحق بمجلس شورى ثوار بنغازي عند تأسيسه في يونيو 2014 وخاض خلالها مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في بنينا إلى سوق الحوت بنغازي.

وأفاد أن “مسعود مزارع” أصبح مسؤولا عسكريا ومكلفا في محور سوق الحوت بنغازي وأصيب في مشاجرة مع عنصر آخر تابع لمجلس شورى ثوار بنغازي، إلا أن مصادر أمنية أفادت بإصابته خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية.

وأوضح أن إصابة الإرهابي كانت خلال العام 2015 والتي وافقت إصابة القيادي الهارب “محمد جريو” واللذان خرجا خلال العام 2015 ومنها سافرا إلى تركيا عن طريق مصراتة.

وأضاف أن “مزارع” متهم في عده قضايا قتل ومنها اختطاف العقيد عوض العبيدي التابع لجهاز المخابرات الليبية من منطقة القوارشة بنغازي بالعام 2013 ومتهم في اغتيال الضابط حاتم العريبي، ضابط منظومة الرقم الوطني بالعام 2014، ومتهم كذلك في اغتيال مدير مصرف التجاري الوطني عمر حسين التكبالي عام 2013.