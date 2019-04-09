بينهم نجل عميد بلدية الأصابعة…هؤلاء قتلى قوات الوفاق ضدّ القوات المسلحة

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

أكد مصدر مطلع مقتل عدد من عناصر التابعة لقوات حكومة الوفاق في طرابلس، خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية على تخوم العاصمة.

وأوضح المصدر أن المليشياوي “علي أحمد أغليو” التابع لمليشيا 166 ومن مدينة مصراتة علما بأنه ثالث ابن يقتل للأسرة، خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع – طرابلس.

وأضاف المصدر أن القائد المليشياوي “سامي موسي أبوعيسي” التابع للإرهابي المتطرف أبو عبيدة الزاوي من مدينة الزاوية، لافتا إلى أن شقيقه وسام قتل في معارك سابقة خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محور وادي الربيع – طرابلس.

ولفت إلى أنه من بين القتلى المليشياوي “محمد سعد الشرتاع ” نجل عميد بلدية الأصابعه، ومن مدينة الأصابعة، حيث قتل كذلك خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع – طرابلس .

وأشار المصدر أيضًا إلى مقتل المليشياوي “هيثم سالم العموري” من سكان مدينة ككلة خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية فى محور وادي الربيع – طرابلس.