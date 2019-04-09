بنغازي تحتضن بطولة كرة القدم للفتيات تحت 20 عام

أخبار ليبيا 24 – خاص ّ

أكدت عضو مجلس الإدارة بالاتحاد الليبي لكرة القدم “سعاد الشيباني” أن الاستعدادات تقترب لتنظيم وإقامة بطولة بنغازي لكرة القدم” للفتيات تحت سن 20 .

وأضافت “الشيباني” لصفحة الاتحاد الليبي أن البطولة ستكون برعاية الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي، ومكتب النشاط المدرسي.

وأشارت إلى أن البطولة ستكون فرصة لاختيار أفضل العناصر، وضمهن لمنتخب ليبيا للفتيات وذلك للاستحقاقات القادمة، وتفعيل اللعبة وتطويرها وفق توجيهات الاتحاد الدولي الفيفا وستحمل البطولة شعار “كانت حُلم ‘ أصبحت حقيقة ‘ بدأتُ تحديٍ وطموح ”

هذا وستقام مراسم سحب القرعة ،وسيكون يوم الأربعاء 13 إبريل وانطلاق الدوري يوم 17 إبريل .