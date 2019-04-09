مدينة الياسمين تعيد افتتاح بوابة الإبداع والنشاط الثقافي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

درنة مدينة الياسمين والفنّ والإبداع، طمس الإرهاب ملامحها بعد أن سيطر عليها لسنوات تنظيم الدولة “داعش”، و”كتيبة أبوسليم” وخلال تلك الحقبة المظلمة، من تاريخ المدينة منع أي مظهر من مظاهر الإبداع والثقافة، وغيرت المناهج الدراسية ومنع الطلبة من مزاولة الأنشطة عدا الرياضة وكانت تقتصر على البنين فقط .

وتوغل “داعش” في المدارس ومنعوا مختلف الأنشطة، وكانوا فقط يجمعون الطلبة عند تنفيذ مجازرالذبح للنشطاء، أو الأشخاص المحسوبين على المؤسسة العسكرية والأمنية .

وحاولت التنظيمات الإرهابية بث أفكارها وزراعتها بين طلاب المدارس، من خلال محاضرات أعدت مسبقًا من قبل قادة منهم اليمني والتونسي والمصري، لم تحتفل المدينة باحتفال واحد، ولم تعد ندوة ثقافية، أوأمسية شعرية طول مكوث الإرهاب فيها، وبعد أن أعلن الجيش الليبي ساعة الصفر للقضاء على تنظيم “داعش” بدرنة، بدأت مواجهات دامية تحصن فيها بقايا الإرهابين وسط المدينة، عطلت المدارس وتأخر طلبة درنة حتى على أداء الامتحانات العامة للشهادتين الإعدادية والثانوية.

وبعد ذلك تخلصت درنة من الجماعات الإرهابية المنبوذة من سكانها، وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها وتنفس النشاط المدرسي بدرنة الحرية وفتحت بوابة الإبداع .

ولأول مرة منذ سنوات النشاط المدرسي، بدرنة يمزق قيود الإرهاب ليرى النور معلنا عن انتهاء زمن الإرهاب والتطرف لينعم أهلها بالأمن والسلام .

وانطلقت خلال الأيام الماضية فعاليات المهرجان الأول للأنشطة المدرسية، برعاية مكتب النشاط المدرسي بمراقبة الخدمات التعليمية ببلدية درنة بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي.

وحضر الافتتاح عميد البلدية المستشار “عبد المنعم الغيثي”، و”منصور عمر عبدالقادر” مراقب خدمات التربية والتعليم بالبلدية، وعدد من موظفي القطاع ومعلمي ومعلمات النشاط المدرسي بالمؤسسات التعليمية درنة ونخبه من الشخصيات العامة وطلبة من المؤسسات التعليمية.

وقد تخلل المهرجان العديد من الفقرات والعروض، التي قُدمت فيها الأنشطة المختلفة التي تميز بها الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، من أغلب المؤسسات التعليمية بالبلدية .

وهاهي درنة تعود بروح الإبداع لتظهر بمظهرها الحقيقي وسط فرحة عارمة من الطلبة والمعلمين ومثقفي المدينة فالنشاط المدرسي، جزء لا يتجزأ من العملية التعليمة ويبرز مواهب جيل اختنق لسنوات، جراء سيطرت التنظيمات الإرهابية على مدينة .