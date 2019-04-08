مغادرة موظفون من البعثة الأمريكية الأراضي الليبية

أخبار ليبيا 24

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا أنها قامت “مضطرة” بعمل تعديلات على بعثتها في ليبيا جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة في ضواحي طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إن المبعوث الأممي غسان سلامة والكوادر الرئيسية العاملة في البعثة لم تغادر طرابلس وما تزال تقوم بعملها من هناك، في إشارة لقيام الأمم المتحدة بإجلاء عدد غير محدد من العاملين في البعثة.

وعبّر المتحدث عن آسفه لعدم استجابة أطراف الصراع للهدنة الإنسانية في طرابلس، مشددًا بالوقت ذاته على أهمية ضمان سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات.

وكان مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة خليفة العبيدي، أكد صدور أوامر لجميع قوات الجيش بالتحرك نحو طرابلس الليبية لحسم المعركة هناك .

وقال العبيدي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن القيادة أصدرت أوامرها بتحرك جميع الألوية والكتائب والأسلحة تجاه طرابلس الليلة.

ومن جهته، تهجم عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز في مقطع فيديو مسجل بالألفاظ النابيه على المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، بعد طلب البعثة هدنة إنسانية لإجلاء الجرحى والعائلات العالقة في مناطق الاشتباكات في طرابلس .

وقال الورفلي ” لعنة الله عليك يا غسان سلامة، كما أنه نعته بألفاظ نابيه، وهو في حالة غضب كبير، خاصة بعد التقدمات الكبيرة التي يحرزها الجيش الليبي في طرابلس وإعلان العديد من الكتائب والجهات العسكرية الانضمام إلى قوات حفتر .

وطالب الورفلي أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالهجوم على مقر البعثة، وطردهم من طرابلس في الفور .

وقال الورفلي متهكمًا ” أنا موجود في مالطا، ولو لم يعجبك الحديث، اتجه إلى القضاء لرفع ضدي قضية، مشددًا على أنصار جماعة الإخوان بضرورة طرد غسان سلامة اليوم قبل الغد، واعترف رسميًا بأنه يحرض أنصار الجماعة بطرد سلامة وبعثة من طرابلس ” .

يُشار إلى أن غسان سلامة التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طرابلس، اليوم الإثنين، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، فيما جدد سلامة تمسكه بالمسار الديمقراطي الذي يشمل عقد ملتقى وطني يُمهّد لانتخابات عامة.