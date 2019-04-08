عميد جامعة طبرق : قوات الأمن بالمدينة غير قادر على حماية الجامعة من الخارجين عن القانون

عميد جامعة طبرق : قوات الأمن بالمدينة غير قادر على حماية الجامعة من الخارجين عن القانون

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشد عميد جامعة طبرق الدكتور عبدالعزيز بوحليقة كافة الأجهزة الأمنية ومجلس حكماء المدينة بضرورة حماية الحرم الجامعي من الاختراقات الواقعة من الخارجين المدججين بالسلاح .

وأكد بوحليقة – خلال اجتماع عقده مع الغرفة الأمنية المشتركة وحكماء المدينة – إنه خاطب مراراً وتكراراً الجهات الأمنية لحماية الجامعة من هذه الخروقات ولكنهم عجزوا عن ذلك .

وطالب عميد الجامعة من مجلس الحكماء رفع الغطاء الاجتماعي المطبق على أرض الواقع عن هؤلاء المجرمين، والذي أصبحوا يرتعون بصفة يومية داخل الجامعة ويحملون كافة أنواع الأسلحة ماعدا الطيران، حسب قوله.

وأبدي بوحليقة انزعاجه من هذا الوضع، لافتًا إلى أن الوضع أصبح ينعكس على الوضع الدراسي داخل الجامعة والتي تقدم رسالتها على أكمل وجه بطاقمها العلمي المتواجد .