حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة

أخبار ليبيا 24

أكد مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة خليفة العبيدي، صدور أوامر لجميع قوات الجيش الليبي بالتحرك نحو طرابلس اليوم.

وقال العبيدي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إن القيادة أصدرت أوامرها بتحرك جميع الألوية والكتائب والأسلحة تجاه طرابلس الليلة.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، – خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين – أن قوات سلاح الجو قامت بقصف مطار معيتيقة لكنه نفى استهداف أي أهداف مدنية، فيما أدانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج القصف، كما أدانه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، واعتبره خرقا صارخا للقوانين الدولية.

وقال المسماري “مطار معيتيقة هو قاعدة جوية عسكرية وهي تحت إمرة المليشيات، وهناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا”.

وأضاف، “لم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة، ولو أردنا وقف الحركة في مطار طرابلس لأعلنا عن ذلك”.

وأكد أن مطار طرابلس العالمي أصبح تحت سيطرة قوات الجيش، مشيرا إلى أن قوات الجيش تحاول تدمير انهاك وتدمير قوات الوفاق خارج مدينة طرابلس.