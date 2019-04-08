وكالة الأمم المتحدة للهجرة ترسل إغاثة للمهاجرين في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق عقيد ادريس مفتاح محمد وصول مواد غير غذائية من وكالة الأمم المتحدة للهجرة لمقر مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق .

وأوضح محمد – لأخبار ليبيا 24 – لقد وصلتنا أمس الأحد “أغطية، وملابس، ومواد تنظيف” خاصة بالمهاجرين الموجودين بمقر المكافحة قادمة من وكالة الأمم المتحدة للهجرة .

وذكر أنه تم توزيع هذه المواد على المهاجرين المتواجدين، وأغلبهم من الجنسية المصرية، لافتًا إلى أنه رغم كل المشاكل التي تواجه الجهاز إلا أننا نقوم بعملنا اليومي .

ونوه رئيس فرع المكافحة إلى أن غياب الدعم من وزارة الداخلية جعلنا نقوم بتقديم الخدمات للمهاجرين من جيوبنا الخاصة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعاني العديد من المشاكل، ووزارة الداخلية لم تمنحنا ميزانية حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم ترحيل عدد 145 مهاجر مصري عن طريق منفذ أمساعد والأعداد تتواصل يومياً رغم قلة الإمكانيات أعمالنا تستمر بدون توقف.