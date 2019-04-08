المسماري يؤكد شن غارة جوية على أهداف عسكرية بقاعدة معيتيقة الجوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري شن مقاتلات سلاح الجو الليبي غارة على أهداف عسكرية بقاعدة معيتيقة الجوية، لافتًا لو كنا نريد منع الحركة الجوية المدنية من مطار معيتيقة لقمنا بإعلان ذلك ونحن نعي أهمية المطار للمسافرين .

وقال المسماري إن طائرة حربية خروجت من قاعدة مصراتة الجوية على تمام الساعة الخامسة إلا ربع وقامت بقصف موقع في منطقة سوكنة.

وأوضح المسماري – اليوم الإثنين خلال المؤتمر الصحفي الاستثنائي حيال العمليات العسكرية في طرابلس – أن المكان الذي تم استهدافه لايوجد به قوات تابعة للجيش وليس قاعدة للإمداد أو الطب وهو هدف مدني بامتياز .

وذكر أن القوات تطبق الدروس التي خاضتها في بنغازي ودرنة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيقها بحرفية في معاركة تحرير طرابلس، في إشارة إلى “عملية طوفان الكرامة” .

وأكد استمرار الاشتباكات مع قوات الوفاق في طرابلس ولازلنا نسيطر على مواقعنا، وقواتنا دخلت إلى منطقة عين زارة وتنتشر في تلك المنطقة .

وأوضح أن قواتنا تقدمت من سوق الأحد إلى خلة الفرجان، ودخلت واقتربت من معسكر اليرموك بمنطقة الهضبة الخضراء وهي أول منطقة سكنية في طرابلس

ولفت المسماري إلى أن آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار محمد منفور أكد تواجد مظلة جوية على سماء طرابلس ولن نشهد طيران معادي منذ الآن .

ونوه إلى أن قاعدة معيتيقة ماتزال تحت سيطرة قوات الوفاق ووردتنا معلومات حول محاولة نقل طائرة ميغ 23 إلى مصراتة، وصدرت المعلومات باستهداف الطائرة قبل إقلاعها واستهدفت معها مروحية “شينوف لمنع” الإمدادات للعدو .

وأشار إلى أن تحركت الجيش كانت وفقًا لقرارات مجلس الأمن في طرابلس وهن 20 قرار بشأن محاربة الإرهاب، ونحن امتثلنا لقرارات مجلس الأمن حيال محاربة الإرهاب ونحن ضمن المنظومة الدولية، والحرب في طرابلس هي حرب على الإرهاب وداعميه والمتعاطفين معه.

وختم المسماري قوله : “نحن ملتزمون بقرارات مجلس الأمن وندعو لإرسال مراقبين محايدين لنعرض عليهم الإرهابيين المقبوض عليهم” .