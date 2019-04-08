مجلس أعيان الزنتان يدين القصف الذي تعرضت له قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24

دان مجلس أعيان الزنتان، ما تعرضت له قاعدة الوطية مساء أمس من هجوم جوي من قبل طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق.

وقال الأعيان في بيان لهم، إن هذا التصعيد وما يحمله من مؤشرات خطيرة تفتح الأبواب للرد بالمثل، ويوسع دائرة الحرب بين الإخوة في الوطن والتاريخ، محملين كامل المسؤولية لمن خطط لهذا العمل ونفذه، ومحذرين من مغبة تكراره، مؤكدين أن مثل هذا التهور لن يؤدي في النهاية إلا إلى مزيد من إراقة الدماء وتوسيع رقعة الحرب التي سيكتوي بنارها المدنيون، وتكون سببا في تدمير مقدرات البلاد.