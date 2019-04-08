إدارة البوابات والتّمركزات الأمنية تصدر تعليماتها برفع حالة الاستعداد القصوى

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أصدرت الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، تعليماتها لرؤساء الفروع بالإدارة، برفع حالة الاستعداد القصوى إلى حين صدور تعليمات أخرى.

ودعت الإدارة، رؤساء الفروع، التنبيه على منتسبيهم، باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واليقظة والانتباه.

وطالبت الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية، رئيس الانضباط والتفتيش بالإدارة، بالمرور على البوابات بشكل مستمر، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد.