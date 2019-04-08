“ريبيرو” تؤكّد نزوح أكثر من 2800 شخصا جراء تصاعد العنف في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكدت منسقة الشّؤون الإنسانية في ليبيا “ماريا ريبيرو”، اليوم الإثنين، نزوح أكثر من 2800 شخصا فروا من العاصمة طرابلس، جراء تصاعد العنف داخلها.

وأوضحت “ريبيرو”، في بيان صدر عنها – أن تصاعد العنف أدى إلى منع وصول الضحايا والمدنيين إلى خدمات الطوارئ، إضافة إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء.

وقالت “ريبيرو” إن:” تصاعد العنف يزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز، في مناطق النزاع”، داعيةً جميع الأطراف إلى الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، لحقوق الإنسان؛ لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة .

وأضاف البيان، أن الأمم المتحدة تستمر في الدعوة إلى هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين بمن فيهم الجرحى للخروج من مناطق النزاع .

وأكد البيان، متابعة المجتمع الإنساني في ليبيا عن كثب التطورات على الأرض وأنه قام بتنشيط الاستجابة الإنسانية الطارئة لمساعدة المدنيين المتضررين.