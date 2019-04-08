سلامة يدعو إلى وقف كل العمليات الجوية والنزاع المسلح والعودة إلى الحوار

سلامة يدعو إلى وقف كل العمليات الجوية والنزاع المسلح والعودة إلى الحوار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة الهجوم الجوي الذي شنته طائرة تابعة لقوات حفتر على مطار معيتيقة.

وأوضح سلامة، أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر الاعتداءات على المنشآت التي يعول عليها المدنيون.

وأضاف سلامة، أن الأمم المتحدة تعرف عن قلقها العميق بشأن مصير السكان المدنيين في خضم استمرار هذا التصعيد وبالذات من عواقب الاعتداء على المطار.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام إلى وقف فوري لأي عمليات جوية بغية وقف التصعيد والحد من احتمالات نشوب نزاع واسع النطاق واندلاع حرب أهلية مدمرة.

وطالب الممثل الخاص للأمين العام جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها والضغط على الأطراف لوقف تصعيد النزاع والبدء فوراً بالحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي.