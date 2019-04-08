بنغازي الطبي يستقبل وفد طبي أمريكي لإجراء عمليات التشوه الخلقي في القلب للأطفال

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مركز بنغازي الطبي، الوفد الطبي من الجمعية الأمريكية “اتحاد نوفك للقلب”، سيقوم خلالها الفريق الطبي المختص في إجراء عمليات التشوه الخلقي وأمراض القلب للأطفال، حيث تقرر إجراء أكثر من خمسين عملية خلال الزيارة.

والتقى الوفد اليوم الاثنين، مع مدير عام مركز بنغازي الطبي عبدالكريم القبايلي، للاتفاق معه على التجهيز والإشراف على غرف العمليات وغرفة العناية الفائقة الخاصة باستقبال الأطفال بعد إجراء العمليات وتذليل الصعاب وتوفير ما يلزم من معدات.

ومن جانبه، أكد مدير عام مركز بنغازي الطبي ، أن إقامة ورشة عمل داخل مركز بنغازي الطبي بهذا الحجم يُمثل رسالة صريحة لكافة العالم بأن بنغازي أصبحت آمنة.