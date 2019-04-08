المروج يحكم صدارته على مجموعته في الدرجة الأولى

المروج يحكم صدارته على مجموعته في الدرجة الأولى

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل فريق المروج، صدارته للمجموعة الرابعة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عقب تفوقه على فريق الوحدة العربية بهدف دون مقابل أمس الأحد، على ملعب شهداء بنينا .

وجاء هدف المروج الوحيد بواسطة المدافع محمد المهدي إثر كرة مرفوعة من اللاعب عبدالقادر الجحاوي في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز رفع فريق المروج، رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي الوحدة بنقطتين متذيل للترتيب.

من جهة أخرى، حقق النجمة الفوز على الطيران بنتيجة (2-1)، لينجح في التقدم للمركز الثاني في المجموعة.