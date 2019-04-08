الجهات الأمنية تفكك سيارة مفخخة في طبرق وعبوة ناسفة في سوسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، من تفكيك سيارة مفخخة بحي الحبس في مدينة طبرق، بعد ورود بلاغ إلى قسم البحث الجنائي، عن الاشتباه في سيارة تحتوي على متفجرات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة نقيب صفي الدين خطاب لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن السيارة التي جرى تفكيك المتفجرات بداخلها نوعها “سوزي عائلية”، لونها أخضر، تحتوي على حقيبة متفجرة تزن 6 كجم، تم تفكيكها من قبل سرية الهندسة.

وأشار خطاب، إلى أن هذه العميلة تهدف إلى زلزلة الأمن والاستقرار بمدينة طبرق وإثارة الرأي العام ربما في هذه الأوقات التي تمر بها البلاد.

وفي مدينة سوسة الواقعة بالجبل الأخضر، نجحت الجهات الأمنية، في تفكيك عبوة ناسفة (لاصقة) في سيارة نوع “كيا – كنتر”.

وأفاد مصدر أمني، بأن جهاز الأمن الداخلي تمكن من تفكيك لاصقة في سوق الاثنين الشعبي المكتظ بالمواطنين بمدينة سوسة.

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قامت منذ أكثر من شهر بتفكيك عبوة ناسفة بسوق الأحد في مدينة شحات.

وتشهد مثل هذه الأسواق التي تقام بشكل أسبوعي بازدحام شديد لإقبال الناس على شراء السلع بأسعار منافسة للمحلات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ساهمت فيها تأخر المرتبات ونقص السيولة المالية .