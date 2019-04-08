العربية لحقوق الإنسان تطالب بخروج كافة الجماعات المسلحة من طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – هاص

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء القتال الجاري في العاصمة طرابلس ومحيطها في سياق عمليات الجيش لتحرير العاصمة من الجماعات المسيطرة عليها.

وأبدت المنظمة، أسفها لعجز حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا عن التوافق مع مجلس النواب الليبي صاحب الشرعية الوطنية، وهو الأمر المخيب للآمال، ويفاقم من مخاطر الوضع الراهن، حيث تجري العمليات دون تنسيق بين الطرفين رغم كل الجولات التي جمعتهما خلال العامين الأخيرين.

وأكدت المنظمة، أن ضمان سلامة المدنيين هو مسؤولية كافة الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الجيش الوطني والجماعات التي تتمتع بغطاء نسبي من حكومة الوفاق والجماعات الإرهابية ذات العلاقة العضوية بتنظيمات إرهابية دولية.

وطالبت بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة ومحيطها لتأمين سلامة المدنيين، داعيةً لخروج كافة الجماعات والتنظيمات غير الرسمية من العاصمة، مع التخلي عن الأسلحة، وخاصة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي لطالما نالت من سلامة المدنيين خلال جولات القتال السابقة التي شهدتها العاصمة.