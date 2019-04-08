تعرّف على قتلى المليشيات خلال المواجهات مع القوّات المسلّحة في محور وادي الرّبيع

تعرّف على قتلى المليشيات خلال المواجهات مع القوّات المسلّحة في محور وادي الرّبيع

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

كشف مصدرٌ مطّلع عن مقتل القيادي المتطرف لدى الجماعة الليبية المقاتلة “أبوبكر ميلاد البحري” الشهير “البحري المسلاتي” والمقرب من المدعو “بشير البقرة” خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محور وادي الربيع – طرابلس.

وأكّد المصدر أنّ “البحري” من مواليد 1973 ومن سكان مدينة “مسلاتة” مناصرا لتنظيم القاعدة وداعما لمليشيات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأشار المصدر إلى مقتل المليشياوي “المعمري أحمد نوم” وهو تابع لمجموعة المدعو “البحري المسلاتي”، ومن سكان مدينة مسلاتة بعد استهدافه بشكل مباشر في آلية مسلّحة أدّت إلى احتراقه خلال المواجهات مع القوات المسلّحة الليبية، في محور وادي الرّبيع – طرابلس.

ولفت المصدر إلى مقتل المليشياوي “خيري الحضيري” التّابع لمليشيا قوّة حماية غريان، خلال المواجهات مع القوات المسلّحة الليبية في محور المطار – طرابلس، إضافة إلى مقتل “معتز إمحمد بوشعالة” الشهير بــ “عزو” التابع لمليشيا (166) في ذات المحور.

وأوضح المصدر، أنه قتل أيضًا خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محور المطار – طرابلس المليشياوي “بسام الصادي” التابع لمليشيا أسود الوادي، مؤكدًا وجود عدد من الجثث ترجع للمليشيات، والتي لم يتم انتشالها من أرض المعركة، بعد مقتلهم خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية.

وكانت الصّفحات التابعة للمليشيات المسلحة، على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نعت أمس الأحد القيادي المليشياوي “هيثم يونس الأزرق” الشهير بــ “بكورة” وهو آمر سرية أم العقارب لدى مليشيا ثوار طرابلس، بإمرة المدعو “هيثم التاجوري” خلال المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في محور وادي الربيع – طرابلس .