السّراج والكبير يبحثان آلية تدارك الآثار السّلبية لما تشهده بعض المدن 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصّديق الكبير في مقرّ المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع ــ الذي عقد أمس الأحد ــ سبل توفير الاحتياجات الضّروريّة في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وأيضا تدارك الآثار السلبية لما تشهده بعض المدن الليبية من عدوان على الجانب الاقتصادي والمالي.

وبحث الاجتماع، آليات تنفيذ بنود الترتيبات المالية المعتمدة، لكل قطاعات الدولة وعلى كامل تراب الوطن والملاحظات التي أبديت بشأنها.

واستعرض الطرفان، متابعة ما تم تنفيذه من برنامج حوالات أرباب الأسر، وتنسيق الجهود لضمان اضطلاع القطاع المصرفي، بمهامه واستمراره في تقديم خدماته للمواطنين في ظل هذه الظروف.