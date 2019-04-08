الشّيخي : يجب معاملة الأسرى التّابعين لأسير تشاد، كمجرمين ومرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

دعا عضو لجنة البحوث في دار الإفتاء الليبية والمسؤول السابق عن ملف الأوقاف في المجلس الانتقالي “سالم الشيخي”، إلى وجوب ” التّعامل مع الأسرى كلّهم في المحاولة الانقلابية لأسير تشاد بشكل مسؤول قانونيًّا وحقوقيًّا” .

كما دعا “الشيخي” إلى إحالة ملفاتهم إلى القضاء العسكري، ورفض أيّ تعامل خارج دائرة القضاء، حسب وصفه .

وقال “الشيخي” في منشور أدرجه أمس عبر صفحته الرسمية في فسيبوك :”هؤلاء ليسوا أسرى حرب مع دول أجنبية، هؤلاء مجرمون مرتزقة، وقد قُبض عليهم وهم متورطون في جريمة قتل وإفساد جماعيّة، وتفتيت للبنية الاجتماعية، وتهديد للوحدة الوطنية مع سبق العمد والقصد والإصرار”.

وأضاف:” أدعو للتعامل معهم بشكل قانونيّ وحقوقيّ، وفي الوقت ذاته أرفض أيّ تدخل لأيّ شخص أو جهة في موضوعهم، من أصحاب دعوات المصالحة المضرّة بالاستقرار والأمن الاجتماعيّين، كفانا دروشة” .

يشار إلى أن “الشيخي” متهم رئيسي في قضية مقتل عميد “عبدالفتاح يونس” كونه من أفتى بجواز قتله .