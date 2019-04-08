 قوات الجيش قامت بتدميرمنصّات صاروخيّة لقوّات الوفاق 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّنت مدفعية الكتيبة (155) مشاة التابعة للقيادة العامة من التعامل مع عدد من الأهداف تم رصدها من منصات صواريخ ومدافع تابعة لقوات الوفاق .

وأوضحت الكتيبة ــ في بيان رسمي لها اليوم الإثنين ــ أن هذه المنصات كانت تستخدمها قوات الوفاق، لاستهداف القوات المسلحة بشكل عشوائي، مما أدى إلى أضرار طفيفة في بعض المنازل في محيط منطقة القصر، ووادي الربيع .

وأكدت الكتيبة (155) أنه تم استهداف مخازن ذخائر تابعة لقوات الوفاق، تعتمد عليها كخطّ إمداد أمامي، وتم تدمير الأهداف على مسافة 8 كيلو متر جوي، ونسبة الخطأ كانت (20) متر .

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، قد أعلنت عن مقتل (21) شخصًا وإصابة (27 ) آخرين منذ بدء الاشتباكات الدائرة في المنطقة الغربية.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت حالة الطوارئ، ورفع الاستعداد التام بالعاصمة وجميع مناطق الغرب.