الطلحي لـ”أخبار ليبيا 24″: مباراة النصر كانت صعبة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح حارس فريق التحدي الأول لكرة القدم فتحي الطلحي، أن فريقه كان يطمح للفوز على النصر، لكن غياب عدد من اللاعبين كان مؤثر.

وأكد الطلحي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن المباراة كانت صعبة وأمام منافس مستواه قوي، معبرًا عن رضاه عن مستوى اللاعبين الذي وصفه بالرجولي.

وعن مباراة الفريق المقبلة، أشار الطلحي، إلى أنه سيكون أمام الأخضر ونسعى للحصول على نتيجة إيجابية.

وكان فريق التحدي قد تعادل يوم أمس أمام النصر بالتعادل السلبي، وقدم حارس التحدي خلال اللقاء أداء ممتاز وأنقذ فريقه من عدة فرص مؤكدة للتسجيل .