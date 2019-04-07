محمود الورفلي : يحرض ضد  غسان سلامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تهجم عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز في مقطع فيديو مسجل بالألفاظ النابيه على المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، بعد طلب البعثة هدنة إنسانية لإجلاء الجرحى والعائلات العالقة في مناطق الاشتباكات في طرابلس .

وقال الورفلي ” لعنة الله عليك يا غسان سلامة، كما أنه نعته بألفاظ نابيه، وهو في حالة غضب كبير، خاصة بعد التقدمات الكبيرة التي يحرزها الجيش الليبي في طرابلس وإعلان العديد من الكتائب والجهات العسكرية الانضمام إلى قوات حفتر .

وطالب الورفلي أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالهجوم على مقر البعثة، وطردهم من طرابلس في الفور .

وقال الورفلي متهكمًا ” أنا موجود في مالطا، ولو لم يعجبك الحديث، اتجه إلى القضاء لرفع ضدي قضية، مشددًا على أنصار جماعة الإخوان بضرورة طرد غسان سلامة اليوم قبل الغد، واعترف رسميًا بأنه يحرض أنصار الجماعة بطرد سلامة وبعثة من طرابلس ” .

وكان عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء قد ظهر في مقطع يوم أمس السبت قائلاً فيه “إنه لا تفاوض ولا حوار مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، لافتًا إلى أن القتال هو الحل حتى إعادة ” رعاع حفتر ” إلى السلوم، حسب وصفه .

وطالب الورفلي الأمازيغ بالمشاركة في العمليات العسكرية الدائرة في طرابلس، مهددًا “إذا لم تنضموا للقتال سأنشر عدد السلاح الذي تملكونه من رزق الليبيين، في أشارة إلى امتلاكهم لأعداد كبيرة من السلاح والدبابات والأسلحة الثقيلة ” .

وقال الورفلي نعلم جيدًا أن هناك مليشيات في طرابلس، إضافة إلى فاسدين وسراق للمال العام، لكن تضل كل هذه الفئات أهون من قوات حفتر، التي تريد بنا العودة إلى حكم العسكر .