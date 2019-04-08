عبدالجليل : غدًا يوم دراسة عادي في طرابلس

عبدالجليل : غدًا يوم دراسة عادي في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، إنه لا يوجد أي مبرر لتعليق الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى حيث إن الأوضاع الأمنية فيها مستقرة.

وطالب الوزير – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد بخصوص أوضاع الدراسة في بلديات طرابلس الكبرى والبلديات المحيطة بها – من جميع الطلبة والأسرة التعليمية الالتحاق بالمؤسسات التعليمية من يوم غدًا الإثنين.

وبشأن بلدية عين زارة وجنوب تاجوراء والعزيزية وبلديات النواحي الأربعة، أكد أن الأوضاع الأمنية فيها غير مستقرة وعليه تقرر مواصلة تفويض مراقبي التعليم لتقدير الموقف واتخاذ القرار اللازم.

وبكشل عام لفت عبدالجليل أنه ونظرا لتصاعد الأحداث في محيط طرابلس فقد قررت الوزارة تفويض مراقبي التعليم بالتنسيق مع المجالس البلدية وتقدير إيقاف الدراسة من عدمه في المدن والمناطق التي شهدت اشتباكات.