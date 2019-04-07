الزهاوي : ادعوا لكم بالنصر المبين ادعوا لي بالشفاء العاجل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر مقرب من آمر الكتيبة 21 “شهداء الزاوية” لواء جمال الزهاوي، بأن اللواء مازال يتلقى العلاج في جمهورية تونس وأنه في انتظار إجراءات تسفيره إلى ألمانيا أو تشيك، مؤكدا أن وضعه الصحي أفضل حاليًا .

وطالب لواء جمال الزهاوي عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” متابعيه بالدعاء له بالشفاء، قائلًا :”ادعوا لكم بالنصر المبين، ادعوا لي بالشفاء العاجل”، في إشارة منه إلى متابعته لتحركات قوات الجيش الليبي الأخيرة نحو تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات المسلحة.

وفي وقت سابق ناشدت زوجة “الزهاوي”، القائد العام للقوات المسلحة مشير أركان حرب “خليفة حفتر”، للتدخل بعد تدهور الوضع الصحي لزوجها.

وتساءلت :”هل بعد الخدمات التي قدمها الزهاوي للجيش الليبي، ومقارعته هو وزملائه للإرهاب في بنغازي وغيرها من المدن الأخرى، يكون الرد بالتجاهل وتعطيل مسيرته العلاجية”.

وأفادت زوجة الزهاوي أن رحلة زوجها تعرضت للتعطيل بعد عدة أشهر من المرض، لافتة إلى أن التأشيرة إلى فرنسا تأخرت كثيرًا.

وذكرت أنه بعد خروج الزهاوي لدولة فرنسا، كان رد الأطباء هناك أنه من الضروري الذهاب إلى دولة التشيك لإجراء جلسات علاج طبيعي مكثف، لكن تدخل البعض وغير الوجه إلى دولة ألمانيا، رغم أنها غير مشكورة في العلاج الطبيعي.

وتابعت أنهم انتظروا التأشيرة لدولة ألمانيا حوالي “40” يوم في دولة تونس، مستغربة من استخراج تأشيرة له لوحده، دون مرافق، مع العلم أنه لا يستطيع الحركة دون مساعدة، وحالته الصحية في انهيار، إضافة إلى أنه يعاني من صعوبة في النطق والحركة.

وقالت – بحسب ما دونته على صفحتها الشخصية – إنها تمنت الاستشهاد للواء الزهاوي في ميادين القتال، أفضل من تلقيه هذه المعاملة السيئة الآن، منوهةً إلى رفض الزهاوي عروض كثيرة من قبل بعض الجهات التابعة لحكومة الوفاق، من أجل ألا يقال عنه أنه باع الوطن ومدينة بنغازي”.

وأكدت زوجة الزهاوي أنها قامت بمراسلة جميع الجهات التابعة للجهات الشرعية من مجلس نواب إلى حكومة مؤقتة من أجل الحصول على جواز دبلوماسي للعلاج فقط، ولكن دون أي رد.

ويعيش آمر كتيبة شهداء الزاوية اللواء جمال الزهاوي مرحلة صحية صعبة بعد أن تم رفض قبول تأشيرة دخوله إلى أوكرانيا من أجل العلاج، ثم حاول أن يحصل على تأشيرة لدولة ألمانيا عبر السفارة المقيمة في تونس، لكن المحاولة باءت بالفشل أيضا.

وتعرض الزهاوي لجلطة دماغية منذ نحو 8 أشهر، وسافر في الـ20 من يونيو الماضي إلى مصر في رحلة علاجية طويلة بعد تدهور أوضاعه الصحية.