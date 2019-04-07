بعد بدأ المحكمة العسكرية في بنغازي بمحاكمتهم .. لأول مرة القضاء التونسي يصدر حكمًا ضد أحد عناصر “داعش”

بعد بدأ المحكمة العسكرية في بنغازي بمحاكمتهم .. لأول مرة القضاء التونسي يصدر حكمًا ضد أحد عناصر “داعش”

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، في محاكمة إرهابي تونسي عائد من ليبيا المجاورة، إثر تلقيه تدريبات عسكرية على استعمال السلاح ودروسا في كيفية صنع المتفجرات على يد قيادات تنظيم “داعش” المنهار في ليبيا.

وأثبتت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة مكافحة الإرهاب أن المتهم قد ألقي عليه القبض منذ شهر أبريل 2017، إثر وصول معلومات مؤكدة إلى قوات الأمن بأنه كان يعد مخططا كلفه به تنظيم «داعش» الإرهابي بمهاجمة قاعدة عسكرية في مدينة بنزرت – التي تبعد 60 كلم شمال العاصمة التونسية- واستهداف حافلة عسكرية وسط العاصمة التونسية واغتيال شخصيات سياسية.

واعترف المتهم بسفره في شهر يونيو سنة 2015 إلى ليبيا، بعد أن ربط علاقاته مع الإرهابي التونسي “عاطف الذوادي” الذي دعاه إلى التوجه إلى ليبيا وتلقى تدريبات عسكرية في انتظار تنفيذ مخطط إرهابي في تونس، وقد اعترف المتهم بحصوله على مقاطع فيديو وملفات رقمية، من قيادي ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا تتعلق بصناعة المتفجرات، وقد تمكن فعلا من صناعة عبوة ناسفة كان ينوي استعمالها في أعماله الإرهابية.

في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن التونسي القبض على منقبة بمدينة سيدي بوزيد، وذلك إثر الاشتباه في سبب تنقلها من ولاية – محافظة نابل – شمال شرقي تونس – إلى سيدي بوزيد.

وخلال التحريات الأمنية الأولية، أكدت المتهمة أنها تبلغ من العمر نحو 44 سنة وجاءت إلى سيدي بوزيد لمقابلة الخطيب الإدريسي منظر التيار المتطرف في تونس للقيام بالرقية الشرعية.

واعترفت بتبنيها الفكر المتطرف، إذ أحيلت في السابق على فرقة مكافحة الإرهاب على خلفية شبهات إرهابية، كما عثر لديها على أرقام هواتف تعود لعناصر تكفيرية متشددة.

يذكر أن الخطيب الإدريسي هو أستاذ الإرهابي التونسي «أبو عياض» زعيم تيار أنصار الشريعة التونسي المحظور منذ سنة 2013، وهو من أول المؤسسين لهذا التيار الإرهابي كما أن عددا من الاجتماعات السرية جمعته مع “أبو عياض” بعد خروجه من السجن سنة 2011، حيث تم الاتفاق على تأسيس “تنظيم أنصار الشريعة” وعقد أول مؤتمر له بمدينة القيروان.

وتشير تقارير أمنية تونسية إلى أن كثيرًا من أتباعه قد تحولوا إلى السلفية الجهادية وانضموا إلى تنظيم أنصار الشريعة وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية. ومنذ سنوات، كان كثير من التونسيين ولا يزالون يقصدونه للاستشارة والحصول على الفتاوى.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت تمديد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًّا عقب اجتماع مجلس الأمن القومي في البلاد.

وذكرت الرئاسة في بيان “تداول المجلس في موضوع حال الطوارئ والتحديات الأمنية المحلية والإقليمية، وقرر الإعلان عن حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم السبت السادس من أبريل الجاري”.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم داعش.

وتأتي هذه التطورات، عقب انطلاق المحكمة العسكرية الدائمة بمنطقة بنغازي في ليبيا حكمت غيابيًا بالإعدام على ثلاثة متهمين والمؤبد لمتهم واحد من عناصر “داعش” دون أن تذكر أسماؤهم.

وأكد الناطق العسكري باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن «المحاكمات جرت في وجود محامي المتهمين، مشيرًا إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة بمنطقة بنغازي حكمت حضوريًا بـ«السجن 8 سنوات لمتهم واحد والسجن 5 سنوات لمتهم واحد حضوريا والسجن لمدة سنتين لمتهم واحد والسجن 19 شهرا لمتهم واحد».