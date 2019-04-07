بعد إنهاء مظاهر الإرهاب.. درنة تنتعش بالحياة مجددًا بمبادرات أبنائها

أخبار ليبيا 24 – خاص

استطاعت نفض غبار الإرهاب والعمليات التخريبية عنها، وباتت مقصدًا آمنًا لأولئك الذين خشوا زيارتها لأعوام، مدينة درنة تستعيد الحياة بشغف بمبادرات أبنائها.

تحت مسمى (درنة نحبوها وبأيدينا نبنوها(، حملة أطلقها أبناء درنة، لإعادة إحياء المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب ولعودة الحياة مجددا لتلك المناطق التي تقع وسط المدينة، وتعتبر شريانها الأكبر.

وتهدف الحملة لتنظيف المنطقة الممتدة من عمارة الأوقاف إلى الجبيلة “الملاهي”، بمشاركة شباب الهلال الأحمر والكشاف وناشطين مؤسسات المجتمع المدني والرابطة الوطنية لدعم الشباب ومتطوعين من “شباب وأطفال ونساء”.

وللحفاظ على سلامة المشاركين في الحملة، أصر جهاز حماية البيئة على المساهمة في الحملة، إضافة للدور الذي قامت به الشركة العامة للكهرباء والذي اقتصر على صيانة الأعطال وإنارة الشوارع بعد تنظيفها.

وشهدت مدينة درنة معارك مسلحة، لأعوام بين الجماعات الإرهابية فيما بينهم، ومن ثم معارك طاحنة لدحر التنظيمات الإرهابية من المدينة، بعد أن استفحلت وعاثت فسادًا، وأقدمت على نشر الفكر المتطرف.

وبسطت القوات العربية الليبية المسلحة، سيطرتها على كافة أرجاء المدينة وأعلنت تحريرها مع مطلع العام 2019م وهو ما لقي ترحيبًا من قبل أهالي المدينة.

وساهم في هذه الحملة في يومها الأول شاب متطوع من مدينة “طرابلس” والذي عبر عن حبه لمدينة درنة وثقافتها، إضافة إلى حضور عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي في يومها الثاني وهو ما شكل حافزًا وتشجيعًا لدى القائمين عليها، حيث قام معهم بالتنظيف وطلاء جدران الشارع.

هذا وبدأت الحملة بتجميع مبالغ مالية عبر صناديق تبرعات وزعت داخل المدينة لتجميع مبلغ مالي كافي لشراء ما يلزم لتنظيف الشوارع.